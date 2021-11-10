大陸一線女星趙薇昔日以《還珠格格》、《情深深雨濛濛》等作品紅遍全亞洲，但8月底和她相關作品突然下架，在影音平台搜索趙薇則變「查無此人」，她無預警被封殺震驚演藝圈；趙薇遭封殺後動向成謎，甚至有跑路到國外的傳聞，但近日微博瘋傳一張她絕美近照，宣傳天貓雙11活動，讓全網都炸了，更把她形容成「甄嬛」，嗨喊「（趙薇）回宮了」。

趙薇出道多年，在演藝生涯有許多經典作品，還曾奪下香港金像獎影后，演技獲得肯定；此外趙薇在經營副業也是相當有手段，是阿里巴巴影業第二大股東，和老公黃有龍結婚後，身家傳聞超過50億元。

但8月26日有網友發現，趙薇主演的《還珠格格》、《情深深雨濛濛》、《京華煙雲》、《虎媽貓爸》、《畫皮2》等作品的演員表中，都已經她的名字刪除，有的還直接下架作品；當時引起網友瘋猜發生什麼事，有人爆出她已被列為「劣跡藝人」，演藝事業危在旦夕。

近日微博瘋傳一張趙薇絕美近照，宣傳天貓雙11活動，讓全網都炸了，更把她形容成「甄嬛」，嗨喊「（趙薇）回宮了」。(圖/ 摘自微博)

從趙薇被封殺消息曝光後，她的行蹤也成謎，有知情人士透露她跑路到她在法國的酒莊，但是否屬實未獲得確認；在消失2個多月後，近日微博瘋傳一張趙薇宣傳天貓雙11活動的絕美照，讓網友討論到炸掉，甚至有人用《後宮甄嬛傳》比喻，趙薇就像甄嬛重拾寵愛霸氣回宮。

儘管有人跳出來表示，「自家網店一張圖而已，說明不了什麼問題」，趙薇是阿里巴巴影業股東，幫忙宣傳活動很正常；而許多網友仍忍不住猜測趙薇到底有沒有機會復出，「所以是沒事了嗎？」、「還以為跑路了呢，沒想到還…」、「作品都被除名了，回宮是不太可能了，自家品牌打個廣告罷了」、「薇姊好美啊，狀態還是很棒呢」。