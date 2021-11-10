副總統賴清德今晚到板橋出席公投說明會。（王揚傑攝）

行政院長蘇貞昌今晚到板橋出席公投說明會。（王揚傑攝）

行政院長蘇貞昌今晚到板橋出席公投說明會。（王揚傑攝）

民進黨「四個不同意，台灣更有力」公投說明會今（10日）晚在新北市板橋浮洲地區登場，晚間7時30分，副總統賴清德領頭上台宣講，賴清德拜託板橋鄉親，這四個公投案牽涉到能源轉型、經濟發展、參加CPTPP及與美國的經貿關係，台灣一定要向前走，12月18日一定要站出來，投下4個不同意。

賴清德先宣揚政府在經濟、防疫等方面的成績，以及蔡英文總統從2016年上任後就開始進行能源轉型，用再生能源取代核電同時減煤，這次有兩個公投案「核四公投」和「藻礁公投」，桃園大潭天然氣第三接收站假如停建，就被迫要走回過去國民黨時代用核能與燃煤發電，所以這兩個公投案要投不同意，讓台灣的能源轉型能夠成功。

賴清德說，台灣的經濟要發展，關稅的問題要解決，所以要加強與美國的經貿關係，也要爭取參加CPTPP，開放美國萊克多巴胺的豬肉都是符合國際規範，在安全範圍之下，政府有在把關，千萬不可以投同意，阻止了台灣經濟發展和走進國際社會的機會，這樣就嚴重了！

賴清德指國民黨從來都站在民主的對立面，走上街頭、爭取民主的都是民進黨，卻突然說為了要讓公投進行，要和選舉綁在一起，說的很好聽。其實大家很清楚，上次九合一選舉的亂象大家都看到，所以把選人的選舉和解決事情的公投分開，公投品質才會好。

隨後民進黨新北市議會總召黃俊哲、市議員何博文、王淑慧及立法委員羅致政輪番上台宣講，向現場民眾大聲疾呼「四個不同意，台灣更有力！」

晚間8時30分行政院長蘇貞昌到場，先是大力宣揚政府政績，從包括防堵非洲豬瘟、新冠肺炎防疫有成、經濟成長創11年來新高、軍公教調薪幅度也達到25年來新高等，接著猛批國民黨為反對美豬，在國會殿堂糟蹋豬隻內臟，讓國際看笑話；核四15年浪費3000億，至今連1度電都沒發過。

蘇貞昌說，為了讓台灣能夠在發電時避免空汙，因此規畫建設第三接氣站，如今的三接設計已經大幅減少面積、完全避開藻礁。萊克多巴胺牛肉自國民黨時期開放已經9年，至今一年進口高達6噸，顯然含萊克多巴胺豬肉也不會像國民黨抹黑的那樣有問題，台灣若要加入國際貿易組織，必須按照國際標準開放公平貿易。

最後蘇貞昌提到，公投若綁大選，2018年邊投票邊開票、投到半夜兩點的狀況又會再次出現。蘇貞昌呼籲現場群眾，一定要投4個不同意，讓台灣更有力，4個不同意，不讓國民黨亂下去。