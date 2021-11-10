全球知名健身器材廠商岱宇國際（1598）10日公布自結10月合併營收9.4億元，月增4.76％、年減45.23％，主要在於傳統銷售旺季來臨，挹注旗下各品牌良好的接單力道，加上集團持續積極調整出貨排程與加速遞延訂單認列，帶動累計今年前十月合併營收99.83億元，續創同期新高，預期在傳統銷售旺季的帶領下，第四季有望成為全年最好的一季。

岱宇表示，全球年底銷售旺季帶動消費者需求持續高漲，為搶攻傳統旺季銷售熱潮，集團旗下Sole、Xterra，及Spirit等品牌已推出多款家用與輕商用的健身器材產品提高市場競爭力，以期創造良好的銷售實績，目前集團旗下各品牌經銷商已持續加大訂單拉貨力道，惟全球貨櫃緊缺與塞港的干擾，仍持續中。

為使訂單能依照排程順利出貨，集團積極配合搶櫃策略，並加速遞延訂單認列，除推升集團10月合併營收月增4.76％，亦帶動今年前十月合併營收達99.83億元，續創歷史同期新高，預期集團旗下各品牌有望在年底銷售旺季的帶領下，保持良好的接單力道，整體營運成長可期。

岱宇強調，看好全球運動健身產業朝著智能化發展的趨勢明確，岱宇旗下Sole品牌與美國智能健身內容製作商STUDIO結合的智能化健身器材，10月19日在美國上市銷售，Sole與STUDIO亦推出了全球第一個橢圓機線上健身課程，不僅滿足了消費者對於全身性與多樣化鍛鍊的需求，更增加了產品差異化與市場競爭力。

目前Sole與STUDIO結合的智能健身器材，除在各自的官網上架外，亦透過美國最大運動用品通路商Dicks Sporting Goods在全美超過750家的分店銷售，預期在智能健身市場規模持續成長下，有望為集團整體營運，帶來新一波的成長動能。

展望未來，岱宇持審慎樂觀態度，主要在於公司持續觀察運動健身市場的趨勢，針對旗下各品牌推出新產品滿足市場需求，並積極開拓新銷售通路增加旗下各品牌於全球的曝光度與滲透率，看好進入傳統銷售旺季，旗下各品牌將保持良好的接單力道，第四季有望成為全年最好的一季。