砷化鎵晶圓代工龍頭穩懋（3105）自10日起一連受邀參加五場外資法人說明會，包括摩根大通（J.P. Morgan）、大和國泰證券、摩根士丹利、CLSA（里昂證券）、花旗證券等，外資關注度明顯增加；穩懋近日股價從谷底急升，10日收在350.5元，小漲0.43％，外資11月起累積買超2668張。

同為砷化鎵雙雄之一的全新，也受邀參加11日J.P. Morgan舉辦之線上法說會「2021 Global TMT Conference in Asia & 1st Disruptive Tech Conference in India 」，會中就公司業務狀況等說明。

除了11月10～11日摩根大通證券的「J.P. Morgans 9th Global TMT Conference in Asia」外，穩懋日前公告指出，11月16～17日將參加大和國泰證券舉辦之線上法說會「Daiwa Investment Conference HK 2021」；11月18日參加摩根士丹利舉辦之線上法說會「Morgan Stanleys Twentieth Annual Asia Pacific Summit 」。

以及11月30日～12月2日參加CLSA舉辦之線上法說會「CLSA Taiwan Market Mover 2022 Access Day」，12月1日參加花旗證券舉辦之線上法說會「Citi Taiwan Corporate Day 」說明營運概況、財務及業務相關資訊。