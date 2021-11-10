特力（2908）集團今年前三季合併營收創新高，10日公佈財報，第三季稅後淨利1.76億元，EPS0.36元，累計前三季稅後淨利6.48億元，EPS1.31元，較去年同期成長2.3％。

特力強調，第三季整體營收表現107.3億元，主要因貿易事業受北美大客戶提前拉貨影響，較去年同期減少1.6％，且受到原物料上漲及全球海運費持續上漲所致，影響毛利率和營業利益率下滑；累計前三季合併營收325.2億元，較去年同期成長5.6％，毛利率和營業利益率分別為24.6％及2.1％，整體集團營運表現依舊亮眼。

此外，貿易事業第三季合併營收62.6億元，受到去年因新冠疫情剛爆發，出貨排程遞延造成之高基期，營收較去年同期減少;1-9月累計189.6億元，年增9.9％，顯示出貨動能表現依舊暢旺，目前歐美客戶的拉貨力道並未受到疫情大幅影響仍呈現穩中透強狀態。

特力指出，在疫情未解的情況下，供應鏈斷鏈、缺工、運費上漲等影響，使全球供應鏈面臨很大的挑戰，身為全球貿易供應鏈重要的一環，集團除了踩著穩健的腳步持續經營本業外，將持續密切關注全球局勢發展並即時採取因應措施。

至於台灣零售事業第三季營收為40.4億元，1-9月累計合併營收121.6億元，今年本土疫情較去年嚴重，全台進入三級警戒的影響，實體門市之消費動能減少，造成營收下滑；惟本季營收較去年同期成長0.6％，且帶動1-9月營收較去年接近持平，顯示台灣零售買氣逐漸回溫，看好疫情趨緩、五倍券刺激內需等因素加持，台灣零售銷售持續呈現強勁且穩健成長。