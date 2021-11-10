說到什麼火鍋料最好吃，基隆人可能會向你推薦「蛋腸」，但這項食材在基隆以外的地方卻很少見。就有網友想吃卻吃不到，於是自己動手做，並PO上網路分享，貼文一出引起討論，網友們紛紛表示第一次看到。

一名網友在臉書社團家常菜表示，在她小時候很常吃到「蛋腸」，但是長大後想吃卻再也吃不到了，也很少有市場在賣了，為了懷念媽媽的味道，她備好了原料，準備自己動手做這項料理。原PO拿了3條生的豬小腸，豬小腸作為腸衣，像灌香腸一樣將調味好的蛋液灌入，並送入大鍋裡川燙，然後一整條黃澄澄的蛋腸就這樣完成了。

貼文一出引起網友熱議，許多網友表示新鮮，「沒看過耶，長見識了謝謝」、「基隆獨有，好特別」、「第一次聽到這種食材，感覺很新鮮」、「基隆名產，市場很多」、「生平第一次聽到也是第一次看到，很可惜嚐不到」。

也有許多基隆人表示懷念，「古早味，媽媽的味道，真棒」、「基隆人舉手！小時候也很喜歡吃我爸爸親手做的蛋腸，印象中我們家的蛋腸是用蒸的，蒸熟之後才切成一圈圈的去煮火鍋」、「這真的超讚的！火鍋聖品！媽媽以前都會買！只是現在市場真的很少看到！」、「小時候家裡請客時媽媽都會做，懷念」、「這叫火鍋界的馬卡龍！基隆汐止才有，大台北的貨都是從這過去的」、「通常是基隆人才熟悉蛋腸，基隆有三腸，大腸圈，豬肝腸，蛋腸」。