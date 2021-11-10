產險業年末衝網路投保，各種優惠活動盡出，不少產險都用市價2.5萬餘元的iPhone 13 128 GB手機作為抽獎獎品。

旺旺友聯表示，該公司特別推出「年末寵粉大回饋」網路投保活動，自日起至明年元月三日止，只要上網投保旺旺友聯任一保險，月月抽獎送iPhone 13 128GB手機一支（市價25900元），每筆保單再捐贈10元給公益團體做愛心！

旺旺友險產險說，另外，也針對不同險種提供加碼抽獎：投保行動電話險再抽SONY無線藍牙耳機、投保車險再抽AirPods Pro、投保住火險再抽米家空氣淨化器 Pro、投保疫苗險再抽85度C即享券、續保行動電話險、車險、住火險再抽7-11 200元商品卡。除了投保有機會獲得大獎外，只要註冊成為網路投保網站會員也可以抽7-11咖啡兌換券。

旺旺友聯保戶直接網投保除了可以參加抽獎外，旺旺友聯產險說，還可以直接享有保費優惠：汽車強制險折扣330元、機車強制險最高折扣210元、汽車任意險85折、住宅火險(不含地震)67折、手機險約門市7折價，另5年內車輛投保汽車任意險再享全年拖吊不限公里數服務。