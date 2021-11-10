為成就盲校孩童學習的夢想，佐登妮絲美容集團捐贈4萬元予台中市私立惠明盲校，協助向別是巴教育有限公司購置盲人數字輔具10套，以及32小時專業師資培育課程，讓學校老師得以向視障孩童傳授新知與溝通。

台中社會創新實驗基地日前舉辦資源、資金交流媒合會，邀請了多位企業雇主、專家顧問以及基地本身進駐團隊共同參與。別是巴教育有限公司開發的教具輔具，深受佐登妮絲總經理賴秀惠的敬重，更認為其對於視障孩童別具意義。

台中市政府社會局長彭懷真日前主持台中社會創新實驗基地舉辦的募款捐贈儀式，見證佐登妮絲總經理賴秀惠熱心公益之舉。在捐贈儀式上，惠明盲校校長陳志福除致贈感謝狀向賴秀惠表達最高的敬意，更肯定佐登妮絲對社會公益的投入、無私奉獻的社會大愛，也成就盲校孩童學習的夢想。

佐登妮絲秉著「領導品牌、航向未來」的精神，與三十年的品牌經營歷程，為消費者創造高質感的美麗空間，企業本身對於社會公益不遺餘力。賴秀惠說，「照顧弱勢團體、關懷婦幼團體、支持健康生活、響應綠色環保」是佐登妮絲不變的公益政策，也邀請各企業共同幫助、照亮社會有需要的人。