電信寬頻設備廠中磊電子今天公布第3季營收新台幣111億元，季增11%，較去年同期成長17%。第3季歸屬母公司稅後淨利1.83億元，季增逾11%，每股稅後盈餘（EPS）0.73元，前3季EPS為1.95元。

中磊統計，第3季營業利益2.34億元，較第2季成長逾21%；前3季累計營收307.02億元，比去年同期成長20%，單季及前3季營收雙創新高。前3季營業利益6.03億元，累計稅前淨利5.89億元，歸屬母公司稅後淨為4.88億元，前3季每股稅後盈餘1.95元。

中磊透過新聞稿表示，後疫情時代的全新生活型態來臨，資訊傳輸需求暴增，居家辦公、視訊教學、高畫質影音串流、智慧穿戴暨遠端監控、以及元宇宙帶動的產業變革等，大舉推升全球寬頻設備升級潮。

中磊說明，全球布局除了北美、歐洲、亞太地區等既有主力市場外，新興市場包括印度、拉丁美洲、東歐等，電信市占率持續提升。透過靈活調配中國、台灣、菲律賓及印度4地的生產據點，因應全球供應鏈緊俏現勢。

中磊指出，持續投入新產品研發，包括新世代光纖接取設備、WiFi 6/6E無線產品、DOCSIS 3.X規範數據機產品、5G相關設備、智慧物聯網及數位機上盒等新興應用持續發酵，樂觀看待2022年營運成長可期。

網通廠正文科技今天公布10月合併營收17.01億元，較9月衰退4.38%，累計今年前10月為營收為190.3億元，年增14.34%。

正文指出，雖然網通寬頻設備需求依然強勁，但由於缺料問題，實際出貨金額遠低於訂單需求。（編輯：楊蘭軒）1101110