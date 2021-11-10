警方扣押該手錶後，在裡面發現針孔攝影機與記憶卡。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

台北市萬華區一間日曬房的劉姓男員工去年9月被爆料，涉嫌以偷拍手錶拍下女客全裸更衣，據了解，事後約有15名女子對劉男提告，雖劉男到案後，坦承犯行，卻辯稱僅偷拍不認識的人。台北地檢署10日偵結，依妨害秘密罪嫌將其起訴。

檢警獲報後，扣押該手錶帶回鑑識，發現該手錶中有上百個檔案，也清楚拍攝到劉男在調整鏡頭的畫面，推斷偷拍時間為2019年底至2020年9月19日間，訊後移送台北地檢署偵辦。

劉男到案後坦承犯行，稱他並不會偷拍所有人，遇到不認識之人才會偷拍，經檢方勘驗影片，並與15名被害人對比證詞後，認定劉男確實涉犯妨害秘密罪，於10日將其偵結起訴。

回顧此案，陳姓女子去年9月在臉書社團《爆料公社》上發文指控，稱她與一位呂姓女友人一同前往西門某間日曬房消費，她使用完日曬機後便在外頭和友人的男友、店員聊天，約15分鐘後，友人卻突然哭著從日曬房走出來，用發抖的聲音說，「裡面好像有偷拍手錶。」經報警後，全案才首次曝光。

陳女控訴，事發當下劉姓員工立刻去觸碰掛在牆上的手錶，說許是客人遺留，且劉男神色慌張也不斷在藏有偷拍手錶的日曬房口來回徘徊，行跡相當可疑，她才上網發文廣傳，呼籲受害者出面提告。