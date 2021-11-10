美國在幾年前提出「重返月球」計劃，期望在2024年重新登上月球，不過美國航太總署NASA剛剛表示就目前進度來看鐵定無法在期限內完成，只好把目標年訂到2025年。

新阿特拉斯(News Altas)報導，NASA署長比爾·尼爾森(Bill Nelson)表示，下一次美國載人登月任務已推遲到 2025 年，這次挫折是由於新冠疫情、法律訴訟和預算短缺等多重問題造成。雖然如此，這並不是取消，重返月球的計劃沒有改變。

很難想像，上一次登陸月球計劃，僅用8年的時間就完成(1962年甘乃迺提出登月計劃，到1969年7月，阿波羅11號完成首次登月)，如今美國竟然無法再次重現那樣的效率，即使繼承了數十年的技術進步仍然進度落後，實在有些令人不解。

NASA表示，新的挫折是由多種因素造成的。新冠疫情造成許多實務工作的延誤，國會提供的資金不足以完成任務，以及 藍色起源公司(Blue Origin)對登月器的得標者SpaceX提起訴訟，都造成進度的延遲。

本來原定的載人登月時間不遲於2024 年 5 月，現在確定不可能了，只能把時間延到2025 年。 雖然如此，但仍有好消息，目前NASA登陸月球的主力火箭「太空發射系統」(Space Launch System,SLS)已經完成大部分，正在與獵戶座太空船(Orion Spacecraft)組合與測試，因此它的首次無人測試發射，仍可在2022年 2月進行。

新的登月計劃稱為「阿提米絲計劃」(Artemis program,月之女神計劃)，這項任務分兩部分，前期是無人測試，太空船繞月球飛行， 再返回地球。實際載人任務為「阿提米絲II」，就有太空人進行繞月飛行，經過64,000 公里公里後，隨後派出機器人著陸任務，然後才是「阿提米絲III」的載人登月任務。