行政院10日傍晚核定新任調查局長王俊力人事案，並通知法務部，王俊力何時上任？法務部長蔡清祥晚間表示，因為新任調查局長王俊力仍須經過忠誠查核，因此法務部尚未確定調查局長交接時間，至於王俊力接掌調查局後，誰將暫代或接任下任桃檢檢察長？蔡清祥表示，仍在審慎考量中。

法務部針對桃檢檢察長王俊力接任調查局長人事案，定於11日召集檢察官人事審議委員會，徵詢檢審委員意見。

法務部長蔡清祥表示，今天因行政院傍晚通知法務部核定王俊力人事案，於是臨時決定在明天上午開檢審會徵詢檢審委員意見，由於調查局長上任前，仍須經過忠誠查核，因此王俊力正式交接上任時間尚未確定。

至於誰將暫代或接任下任桃檢檢察長？蔡清祥表示，由具有檢察長資歷的二、三審資深檢察官暫時代理桃檢檢察長，或是派任新的檢察長，並進行小規格的一波檢察首長調動，都有可能，目前仍在審慎考量中。