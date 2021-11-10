許富翔執導黑幫動作喜劇片《詭扯》今（10日）晚在樂聲影城舉辦封街首映會，他與男主角陳柏霖活動前接受媒體訪問，昨劉冠廷大方邀請穩交12年的女友孫可芳出席觀影，陳柏霖被問及是否也有邀請緋聞女友庭瑄一同到場共襄盛舉，他聽完後立刻露出燦笑，但並未正面回應，僅說：「我有約很多朋友來看呀！」

陳意涵第2胎的預產期就在本月中，今天雖缺席首映會，但有被眼尖的粉絲捕捉到現身影院，至於小孩何時會出生？許富翔只簡單回「近期，生了會讓大家知道」，《詭扯》也將在本周五上映，不過他看起來相當淡定，笑喊「最近因為太多事來不及緊張」，再被問及在家待產的陳意涵會不會替他緊張？他則說：「也沒她的事，有啦，她有來客串。」那會不會擔心近日在跑映後座談時，小孩剛好出生，許富翔秒回：「不要鬧了。」而該片也是許富翔執導的首部電影，相較於之前戲劇作品，他說：「票房就只能看天意了，看觀眾有沒有埋單，比較不一樣就是短時間內要決勝負。」

提到電影票房，許富翔說因為陳意涵的上部電影《比悲傷更悲傷的故事》賣了2.4億台幣，他表示：「希望可以超越她就好了！這樣在家就可以比較抬得起頭了。」身兼電影配樂的陳柏霖則表示因為已經看逾百次，自己該做的都做了，所以相對不緊張，不過被問到票房公約時，他大笑表示：「我不玩賭博遊戲的！」接著開玩笑回嗆：「都是你們在期待而已吧！」並表示如果真的大賣，會拍續集來回饋觀眾的喜愛。