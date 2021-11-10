遇到變態房東！一名女大生發文透露，她剛搬進的租屋處，與室友共用廁所，但自己的洗髮精卻會莫名的驟減，直到某天吃完早餐回來，才真相大白，她崩潰說，一進門就聽到室友的交歡愉悅聲音，就當要迅速回房間時，竟然看到房東躲在樓梯轉角處，一手還「抓鳥」，嚇得她落荒而出，猶豫要不要把這件事告訴室友。

這名女大生在「爆料公社App」表示，她租的房子是一棟透天厝，1樓是客廳與廁所，自己與室友住2樓，房東偶爾會住3樓，但她發現，放在廁所的衛生棉、洗髮乳都會莫名快速減少，可是室友也有自己使用的洗髮乳，直到室友某天一如往常帶男友回來過夜，尷尬的是，原PO隔天一早吃完早餐回家，卻在1樓聽見室友與男友交歡的愉悅聲，正當她要上樓時，竟目擊房東躲在樓梯轉角處，一手還撫摸著下體。

原PO看到這一幕嚇得花容失色，直接落荒而逃，但因剛搬來與室友不熟，加上對方常常洗澡沒關門，讓她掙扎：「現在還久久不能自己，現在躲在711打這篇，我要不要跟室友講啊？」

網友看到此文氣炸回應「收的房租不會拿去買（春）喔！噁心」、「這房東很變態，還是快搬家吧」、「換成是我就直接搬家，這太可怕了，建議以後別找要與房東同住的房子」、「說不定你的室友也在考慮要不要跟你講」。