轟動武林，驚動萬教，三強跨界聯盟齊報到！霹靂布袋戲、三麗鷗及大同三大品牌攜手打造時尚Q萌廚房家電「大同霹靂萌電鍋」，將在11月10日於大同3C 直營門市、e同購與全國電子同步正式開賣，全台限量發售，喜愛霹靂布袋戲的 粉絲趕快把握機會，錯過不再。

霹靂布袋戲日前與三麗鷗推出霹靂三麗鷗系列產品，不論是Hello Kitty素還真、 布丁狗一頁書、或是大耳狗葉小釵，眾霹靂主角化身可愛療癒三麗鷗主角的模樣，受到廣大粉絲歡迎，市場上掀起一波收藏風潮，商品供不應求。

夾此熱潮，霹靂布袋戲、三麗鷗與大同攜手合作，三強聯手出擊，推出「大同霹靂萌電鍋」，以純白的大同電鍋為基底，Hello Kitty素還真與大耳狗葉小釵為主角，分據鍋體左右，配上經典武器蓮花拂塵及坎離雙器，俏皮的模樣超古錐，全台限 量僅3500台，預料將會再掀搶購話題。

霹靂布袋戲、三麗鷗與大同攜手合作，三強聯手出擊，推出「大同霹靂萌電鍋」。（霹靂國際多媒體提供）

霹靂國際多媒體董事長黃文章表示，霹靂非常珍惜這次與大同電鍋的合作機會 ，大同電鍋世界聞名，從1960年問世以來已經61個年頭，是每個留學生異鄉求學的共同記憶，看到大同電鍋彷彿聞到家鄉的味道 。

黃文章董事長也表示，霹靂布袋戲是台灣在地娛樂的起源，無數個日子裡，是電視裡弄刀武槍的俠義故事，教導了我們忠 孝節義，陪伴著這片土地上的我們度過許多美好歲月，這次的跨界合作，讓台灣在地文化與飲食有了交集，別具意義，也讓「大同霹靂萌電鍋」更具收藏價值。