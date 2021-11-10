旅遊業跨年遊程戰已開打，雄獅旅遊獨家營運的「藍皮解憂號觀光列車」自10月23日正式啟航後，年底前銷售量已破8000人次，熱門時段銷售量近8成滿，雄獅旅遊近期也瞄準跨年，為「藍皮解憂號」打造迎接2022年的遊程，2天1夜每人最低4099元。

搭乘「藍皮解憂號」的一大特點便是能感受復古懷舊的乘車體驗，鐵道沿途還有許多適合打卡拍美照的秘境。今年雄獅旅遊推出的「藍皮解憂號」跨年商品中，有前往台灣極南車站「枋山站」欣賞2021年最後一個夕陽的遊程，因車站坐落於半山腰，無敵海景盡收眼底，2天1夜每人4099元起；若不想人擠人迎曙光，雄獅旅遊還包下太麻里曙光飯店40間房，主打能直接上樓就能在頂樓輕鬆看日出，享受無敵景致迎接2022年，藍皮解憂號系列行程2天1夜5799元起。

易遊網則與星宇航空合作的「雙星假期 漫遊台東」將推出第2彈，此次主打曙光班機，首度帶旅客飛向天際並在空中賞曙光，用最「High」的方式迎接2022年。曙光班機預計於1月1日早上5點30分從桃園起飛，除了有單程含稅5888元起的飛行體驗外，易遊網更結合星宇航空與環島之星兩大超人氣空陸交通，推出2至3天跨年曙光系列遊程，提供含來回交通和台東飯店住宿的2日自由行或套裝行程，每人含稅9900元起。

若搭乘曙光班機，不僅可以感受好久沒搭飛機的類出國體驗，還能品嘗到許多旅人狂推的星宇航空特色機上餐，以及獲得超精美的星宇週邊禮包；如果選擇跨夜遊程，將搭配搭乘「環島之星」回程，體驗供餐供飲料、在車上嗨唱卡拉OK、有各式DIY活動的觀光列車。