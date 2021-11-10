美國政治新聞機構《Politico》報導，美國總統拜登高調宣佈要舉辦的「民主領袖峰會」，即將在數周後登場，而台灣也獲邀參加。對此，外交部發言人歐江安說，自8月白宮宣布將舉辦峰會後，美方即與我方洽談參與峰會事宜，期待正式收到美方邀請與會。

根據Politico取得的文件內容，有關受邀與會的國家地區已有部分細節外洩，但美國政府尚未正式公布完整名單。有些國家並未受邀，例如土耳其和匈牙利，原因是其元首多年來持續破壞民主制度。

歐江安表示，自本年8月白宮宣布將舉辦「民主領袖峰會」，美方即與我方洽談參與峰會事宜，我國政府20多個相關部會及台灣民主基金會也積極盤點近年來在推動各項民主與人權相關工作的進展，並提出多項具體承諾項目。

歐江安指出外交部感謝美國政府多次重申支持台灣民主，也會持續與美方協調，並期待正式收到美方邀請與會，分享台灣民主經驗。