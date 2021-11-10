台北市勞動局統計，去年勞資爭議調解案件已達5147件，為全國之最，北市勞動局長陳信瑜指出，這些調解案件，北市將視案件複雜及需求，將指派律師並補助陪同勞工出席費用，讓勞工可獲得專業法律協助。

勞動局表示，勞資爭議常見爭議案件類型主要有工資、資遣費、恢復僱傭關係、退休金、職業災害補償等類型。陳信瑜指出，這些調解案件，北市將視案件複雜及需求，將指派律師並補助陪同勞工出席費用，讓勞工可獲得專業的法律協助。

陳信瑜說明，許多弱勢勞工限於自身法律知識或陳述能力不足，於調解會議中無法完整表達自身訴求，影響權益。

陳信瑜指出，中央勞動部發布「補助行政機關辦理勞資爭議調解法律扶助實施要點」，針對「職業災害補償」、「資遣費、退休金」或「恢復僱傭關係」且請求金額逾1萬元以上的調解案件，由地方政府視案情複雜程度，得指派律師陪同勞工出席調解會議，並補助律師出席費，使得勞工在調解會議獲得法律協助。

然而，北市議員李明賢發現，「工資」調解爭議案件為數眾多，卻不在勞動部法律扶助補助範圍內，難免有為德不卒的缺憾，希望北市勞動局將工資爭議類型也納入法律扶助的範圍。

陳信瑜表示，工資爭議案件占調解案件4成以上，卻未在法律扶助補助範圍，對於弱勢勞工的保障確實有所不足，日前正式建議勞動部應將「工資」爭議調解案件類型也納入法律扶助補助範圍。

陳信瑜強調，未來有關工資(含加班費)且請求金額達1萬元以上的調解爭議案件，將評估案情複雜程度及必要性，先由市府的經費支應律師陪同勞工出席會議費用，協助弱勢勞工於調解會議上爭取自身權益，提供完整的補助範圍。

陳信瑜進一步提醒，若勞工朋友已自行聘請或委任律師出席調解會議，不在律師出席費法律扶助範圍內。