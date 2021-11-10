衛福部長陳時中遭爆防疫期間聚餐，還將口罩脫下喝酒高歌，身邊更有女侍坐陪，46秒影片曝光引發軒然大波。對此衛福部指出，陳時中日後會親自向大家說明。對此，國民黨台北市議員羅智強辦公室主任楊植斗也提出3個問題想要請教陳時中。

在影片中，陳時中與許多商界大老聚餐，全場無人戴口罩，陳時中本人更是脫下口罩，邊高歌邊與大家敬酒致意，一旁的人不斷鼓譟炒熱氣氛，大喊「水啦」，旁邊甚至還有多名女侍相伴。

衛福部表示該影片為去年6月15日陳時中下鄉宣傳防疫新生活後，獲朋友要求參加聚餐，僅停留唱了兩首歌就離開，當時台灣疫情穩定，也正值解封之際。衛福部也表示，詳細情形陳時中部長會親自出面說明。

對此，楊植斗10日在臉上表示，看到這段影片今天在網路上瘋傳，有幾個問題想請教陳時中：

1.這個影片是疫情前還是疫情後？還是這兩天的事？

2.因為我不知道是客人還是服務人員，恕我問句不禮貌的話，這個場所是否有「女陪侍」？有陪侍服務的店家預計11月16後才解封，陳時中是提前考察？

3.說好要負責3+11，負責到哪去了？

網友們也留言回應，「只許州官放火 不許百姓點燈」、「無論何時或理由：公務員尤其是政府高官可以涉足有女陪伺的場所嗎…？」、「如果是別人，早就完了！不公不義」、「難怪每天看起來都好累，當官真的不容易啊！早晚都操辛苦了」。

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