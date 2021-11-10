雙11購物節前夕，有網友今晚在電商平台PChome購物，疑似因LINE導購活動，在結帳時無法順利完成，等了43分鐘才完成結帳，直呼真的很扯。
據了解，PChome在今晚推出LINE導購8%回饋的活動，造成結帳時大當機，讓不少網友看著網站讀取畫面苦等。不少使用者也在PTT、臉書回報問題，「訂單不見，我到底要不要重新買？」、「我刷卡成功，但訂單不知道跑哪裡去」。
《中時新聞網》晚間10點10分實測，發現結帳時頁面讀取時間要等15秒左右，最後還是結帳成功。
雙11購物節前夕，有網友今晚在電商平台PChome購物，疑似因LINE導購活動，在結帳時無法順利完成，等了43分鐘才完成結帳，直呼真的很扯。
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《中時新聞網》晚間10點10分實測，發現結帳時頁面讀取時間要等15秒左右，最後還是結帳成功。
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