吉卜力工作室睽違6年在台推出新作，首部3DCG動畫電影《安雅與魔女》由動畫大師宮﨑駿親自企劃，金牌製作人鈴木敏夫、導演宮崎吾朗率領跨國製作團隊傾力打造，今（10日）舉辦中文配音明星記者會，除了4位中文配音明星安那、唐綺陽、庹宗康、黃子佼齊聚一堂外，更重磅公開片中主角安雅的媽媽竟是歌壇天后張惠妹獻聲演出，久未公開露面的她雖人未到現場，但仍特別錄製影片向現場觀眾問好。

配音花絮影片同步曝光，影片中一開始就聽到天后的熟悉歌聲，張惠妹所聲演的安雅媽媽穿著一身皮革服飾，懷裡抱著嬰兒時期的安雅走向孤兒院。資深歌迷唐綺陽、庹宗康、黃子佼得知這次和天后隔空共演，紛紛直呼這配音陣容太不可思議，觀察力敏銳的唐綺陽立刻興奮表白：「剛剛電影一開始，我馬上聽出這聲音是妹神！」黃子佼聽了搞笑說自己如果有魔法的話，最想體驗看看變成張惠妹是什麼感覺，安那在旁幫腔：「如果我有魔法，最想控制老闆娘（阿妹），讓她聽我的話一整天。」而過去曾是專業配音員的唐綺陽第一次與安那合作，對她的聲音特別印象深刻。

天后睽違20年再為動畫電影配音，一到錄音室現場就立刻進入片中角色，她同樣拿出專輯錄音等級的聲音水準要求自己，即使聲音導演已經認為配音表現非常出色，仍然堅持其中幾句台詞要再來，不斷重錄超過100次，就連聲音導演都喊吃不消，當時經紀公司老闆陳鎮川客串與主角安雅感情深厚的孤兒院廚師一角，在旁見證全部過程，笑說：「阿妹的個性就是會追求完美，所以也把動畫配音當成平時在錄唱片般嚴格看待，不配到她滿意，她是不會停的。」張惠妹則說配音最困難的地方是同一句話裡面有很多不同的情緒，並誇陳鎮川配音處女秀可以10秒鐘配完，實在太厲害。

張惠妹過去曾和外甥女安那同台勁歌熱舞，這次是首度合體配音動畫作品，2人搶著告白是從小看吉卜力工作室動畫長大的，全家人都是吉卜力粉絲，每部作品都看過，家人相聚時一起重溫了好幾10次，張惠妹坦言原本擔心安那難以承受巨大壓力，貢獻了潤喉密技「生吞奶油」要安那保養喉嚨之外，也偷偷私下和經紀人詢問狀況，但直到聽過配音成果後，才真正鬆了一口氣，對安那表現讚不絕口：「我都覺得她不用錄唱片了，去當聲優就好。」合作無數巨星的聲音導演直誇安那資質好，表現比導演本人還優秀，成功征服偶像吉卜力。該片本周五（12日）在台上映。