以「蛋白區公共工程建築師」為職志的建築師王銘顯，今（10）日下午受邀到台中市建築經營協會，分享身為公共工程建築師的十年甘苦。王銘顯第一個十年在實驗理念與現實間取得平衡，其對建築設計及工程落實的高度熱忱，是建築專業者的楷模，榮獲「2021第十七屆中華民國傑出建築師獎」的肯定，台中市建築經營協會理事長賴柄源表示，期待王銘顯的下一個十年，能為台灣帶來更大亮點。

賴柄源表示，以公共工程來改善都市景觀，大家都知道過程不易。王銘顯與黃明威建築師共同設計、去年甫開館的「嘉義市立美術館」以新式木構造的工法，與舊建築增改建的簡潔手法，將都市樣貌、內部空間改造提昇，獲得前所未見的空間品質，是舊建築再利用難得一見的新典範，獲選2021台灣建築獎雙首獎，是對這位「蛋白區公共工程建築師」的最大肯定。

王銘顯是台灣中生代優秀建築師，東海大學建築系畢業後，負笈日本取得東京工業大學建築碩士，2004年進入團紀彥建築設計事務所工作，負責向山行政中心、桃園機場第一航廈改建案；團紀彥重視與環境「共生」的理念，擅於打造「地景建築」，此皆影響王銘顯日後的設計走向。

王銘顯於2012年自行開業，希望能在公平合理的合約下，發揮建築的表現性與公益性。嘉義市立美術館、屏東藝術館升級整建都是雙贏案例。

嘉美館由三棟建築組成，包括菸酒公賣局嘉義分局（1936）、菸酒成品倉庫（1978）、酒類倉庫（1954）。梅澤捨次郎設計的菸酒公賣局嘉義分局至今仍是經典作品，保留其建築立面，三者以中間棟的玻璃帷幕統一立面，現代感十足。為呼應嘉義市身為「木都」的身份，嘉美館新建築二樓為木構設計，大廳也以集成材作為樑柱；從舊到新，有一種親切的融合感。

而屏東藝術館則是全國最早的文化中心，完工於 1980 年，重新拉皮、改造後，展現的是青春活潑的全新面貌。

此外，王銘顯成立「木之家的種子研究會」，長期推廣木構，在混凝土的世界中，獨樹一幟。其事務所也長期協辦「亞洲建築新人戰（ACARA）」台灣賽區事務，提供學生國際競圖機會。