擁有火辣身材與白嫩傲人雙峰的「茶葉女神瑜妹妹」，是只賣上等台灣茶葉的「台灣第一茶葉直播主」，平時敢穿敢秀，在臉書上擁有超過12萬名粉絲，每次開播賣茶葉都會勁歌熱舞一番、大秀姣好身材，因此有大批忠實粉絲每天準時收看她的直播。昨天（8日）瑜妹妹找來兒時偶像王中平合體直播，王中平除了當場自彈自唱大秀好歌喉外，更與瑜妹妹一同高歌一曲，瞬間掀起網友暴動，瞬間最高觀看人次突破1.1萬人。

王中平昨晚現身瑜妹妹的直播間擔任嘉賓，現場自彈自唱八點檔《黃金歲月》主題曲〈心內只有你〉和個人經典名曲〈空笑夢〉，瑜妹妹馬上就舉著寫有「王中平」的板子，化身小粉絲為他應援打氣；隨後2人更合體甜蜜對唱《愛情限時批》王中平寶刀未老的歌聲搭配瑜妹妹養眼的穿著，瞬間讓網友們暴動不已，讓實時收看人數衝破1.1萬人。

今天（9日）瑜妹妹也在臉抒發文大讚自己昨晚身在「空笑夢」現場搖滾區，「真的豪～爽～唷」，並自稱小時候就是看王中平演出的《親戚不計較》長大，因此簡直是夢想成真，更大讚王中平本人十分親切，同時也聊了不少關於茶的文化；最後寵粉的她更向粉絲喊話：「大家下次想看那位來賓，底下告訴瑜妹！」