古天樂（右）和林家棟9日出席在香港舉辦的《梅艷芳》首映禮。（滾動工作室提供）

描述梅艷芳傳奇一生的傳記電影《梅艷芳》10日在台舉辦星光首映會，邀請徐佳瑩和法蘭獻唱〈女人花〉及〈親密愛人〉2首梅艷芳的經典曲，並邀請丁寧、賈永婕、黃韻玲、劉品言等人到場觀影，而該片9日晚間也在香港舉辦首映暨音樂分享會，現場星光熠熠。

古天樂在現場受訪時提到：「第1次看到這部片呈現70、80年代的情景，我覺得很神奇。我在片中送梅姐到後台的那場戲，她說要嫁給舞台，要做1件婚紗，拍攝時很感動，明知她是死撐也要上台，我很佩服她。」提到對梅艷芳的印象時，他則表示自己沒跟她合作過，但有見過1、2次面，「在我印象之中她是個不會放棄的人，也很肯提攜後輩，加上拍攝時代入當中已忍不住哭，就如拍〈夕陽之歌〉要把梅姐送上舞台也要忍著情緒。」

林家棟也分享：「當年與梅姐一起拍《愛君如夢》，大家經常說笑，梅姐經常叫我講些笑話，我其實是她的粉絲，她的唱片我全部都有買，她突然在我面前一起拍戲，其實感覺好奇怪，記憶猶新，她很提攜新人。」而飾演梅艷芳的王丹妮則說：「希望大家見到整個團隊對梅姐的心意及愛。」飾演張國榮的劉俊謙也稱：「這齣戲是2018年拍，是我第一部拍攝的電影，我對哥哥最大的感受，要學會愛人之餘，要先學會如何欣賞自己。」該片12日在台上映。