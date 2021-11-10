勞工部10日公布，受到全球供應鏈受阻與消費者需求強勁的影響，美國10月消費者物價指數（CPI）持續攀升、年增6.2％，創下30年新高。分析師預期，在供應鏈瓶頸問題未解、勞工持續短缺情況下，通膨升溫恐持續至明年。

勞工部周三亦公布，上周（6日止）初領失業救濟人數經季調後約26.7萬人，較前周（10月30日止）修正後的27.1萬人減少4千人。此數據高於分析師預期的26.5萬人，但創下2020年3月中疫情爆發以來最低。前周續領人數增加5.9萬人至216萬人。

勞工部數據顯示，10月CPI經季調後年增6.2％，不僅高於市場預期的年增5.9％與9月的年增5.4％，增幅更改寫1990年11月以來新高，主因在於汽油與食物價格大漲。若按月來看，10月CPI月增0.9％，高於9月的0.4％與市場預期的0.6％。

扣除波動性較大的食品與能源項目後，10月核心CPI年增4.6％，增幅創下1991年8月以來最高，亦超越9月的年增4％與市場預期的年增4.3％。10月核心CPI月增0.6％，高於9月的0.2％與市場預期的月增0.4％。