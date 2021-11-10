國內旅遊限制逐步解封，台南晶英酒店隸屬的晶華國際酒店集團積極拓展客房附加價值，攜手BMW總代理汎德汽車與台灣高鐵，規劃出價格合理的「BMW風尚假期」住房專案，台南晶英酒店推出可免費試駕全新BMW豪華休旅車的2天1夜方案，還有多了能去國立臺灣史前文化博物館南科考古館與漫遊安平運河古道等的3天2夜專案，盼吸引民眾到古都來趟充電假期。

「BMW風尚假期」專案房客體驗的車款為BMW X豪華休旅車系列，無論是X3或X5著重高效能引擎驅動兼具寬敞大器的座艙空間，或是擁有流線型車身外表並一級性能裝備的X4智慧跑旅，自2018年雙方合作以來深受家庭旅客喜愛，也擄獲不少忠實粉絲選擇指定「BMW風尚假期」成為入住指定方案。

台南晶英酒店「BMW風尚假期」3天2夜的專案房客可以選擇其中1天享用特色府城小吃或者西式自助式早餐，並駕駛BMW魅力車款至國立臺灣史前文化博物館南科考古館，據悉當初開發台南科學園區時，挖到地下埋藏距今約五千年的史前文化遺址、最晚也有約300年前的清朝遺跡，因極具考古保存價值所建立，館內也運用獨特裝置藝術並陳列典藏出土文物，另設有兒童廳，透過互動式親子活動來講述有趣的歷史。

除了陸地行程，3天2夜專案另包含安平遊港遊運河船票，帶您從水路遊台南，從安平碼頭出發，來回「河樂廣場」的金色流域，全程約50分鐘，伴隨專人解說府城古今演變，途經新舊城區且穿越許多橋樑，驚喜的是隨著潮汐變化，若在漲潮中行經橋下，每位旅客得上演電影中俯身才有辦法通過橋底的戲碼，至於選擇黃昏時段還加碼感受夕陽景色迎接夜景的動人時分，甚至擁有「台版塞納河」美名，顯得格外浪漫難忘。

台南晶英酒店「BMW風尚假期」3天2夜含博物館門票與遊船票，加贈其中1天BMW車款自駕與飯店早餐，2人成行每房1萬900元起；2天1夜含BMW車款自駕與早餐每晚6700元起，即日起至12月29日前至官方網站訂房加購高鐵聯票，再享車票6折優惠。此外，台南晶英酒店官方臉書粉絲團還舉辦了限時1周的「搭高鐵．住晶英」抽獎活動，只要留言標記朋友，就有機會得到台灣高鐵自動變速車組或者12坪海東客房住宿招待券。