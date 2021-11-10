吳姍儒與周厚安聯手主持台灣首創兒童實境節目《開拍吧孩子》，兩人首度合作，就面對「雙語主持」全新挑戰，主持人Sandy直呼：「基本上幾乎都是英文主持，壓力超大!」更開玩笑表示和厚安分配好，他負責『雙語』」，我負責『主持』!」第一次主持綜藝節目就面對孩子的周厚安，也成為孩子王經常跟學生打成一片，也自嘲經常錄到眼冒金星，佩服孩子無極限的好體力。

《開拍吧孩子》讓孩子們各個化身成小導演，透過新科技產品，用自己獨特的觀點揮灑創意拍片，同時運用電腦剪接、後製技巧，呈現屬於自己的影片，帶領觀眾用「小孩視角」看世界，每次拍攝主題都會淘汰一組孩子，Sandy感性說道：「每次到公佈淘汰名單的殘酷時刻，我們都比孩子更緊張，但也見識到孩子其實比我們想像中堅強。」透露好幾次反而孩子沒哭，倒是因為自己的『不忍心』而淚灑現場，她更笑說：「終於體會到金鐘獎評審的抉擇心情！」

孩子們無窮盡的創作靈感，讓主持人大開眼見，主持人周厚安分享：「在看投稿影片時完全被孩子們豐富的想像力嚇到，每次看影片都讓我們意猶未盡!孩子的編導構想，反而開啟我們的新視野。」sandy印象深刻表示，有位10歲小朋友自己做了《開拍吧孩子》開箱影片，用新聞播報方式介紹節目，甚至在影片中模仿sandy爸爸吳宗憲和周厚安爸爸周華健，讚嘆孩子功課都有做好做滿!也見識到孩子對3C產品的熟韌度，讓Sandy讚嘆不已。

《開拍吧孩子》節目以兒童實境秀方式進行，對於孩子的超強電力，經常讓兩位主持人差點原地崩潰， Sandy開玩笑說：「他們的父母都在旁邊，要打也不方便，我說打電話啦！」面對孩子各種問題，讓Sandy與周厚安經常扮演成安親班老師，安撫孩子低落情緒，一下要轉換成教官模式管理孩子秩序，多種角色切換讓兩位主持人直呼「當老師太難了!」、「其實我們是以『演員』身份來扮演主持人。」

而長時間和孩子相處下來，看到孩子面對敗選朋友的加油打氣與同理心，反倒從孩子身上學到很多，近期剛新婚的Sandy被問及會不會想趕快生小孩，Sandy神回：「不會啊!就像我們看到喪禮，也不會想死!」妙語如珠的回應，讓全場笑翻!她表示某次小鍾哥聊天時，小鍾哥這句話從此成為她的人生金句。

《開拍吧孩子》啟發孩子的自主學習，運用雙語讓孩子們學習語言使用，寓教於樂之外，呈現多種風貌，節目邀請亞洲區的第一位GoPro大使Johnny Lo、知名YouTuber及專業攝影師等重量級國際評審組合，針對影片創意與呈現，對參賽者作品進行評選，曾任職Discovery、TLC等國際頻道節目製作人的鄭凱駿表示，身為2個孩子的爸爸，看到孩子的獲得資訊和娛樂都來自網路影片，甚至看到許多小學生用手機拍影片，自己後製動畫上傳到網路，因此啟發想做這個節目動機。華視節目部經理陳成德特別獻上《開拍吧孩子》專屬開拍板，希望全台首創兒童實境雙語節目，開播就能聲名遠播，創造佳績，同時以入圍下屆金鐘獎的目標前進。

台灣原創兒童實境節目《開拍吧孩子》是小學生掌鏡，挑戰運用新科技產物的輕巧型攝影機拍片，並自行運用電腦完成後製剪輯，透過不同主題的影片，包含「開箱」、「美食」、「動物」、「運動」以及難度最高的「水下攝影」，讓孩子們組隊拍片揮灑創意，表達屬於孩子天馬行空的想法，同時在拍片過程培養孩子們的表達能力與思考邏輯，同時學習如何靈活運用雙語互相溝通，兒童實境雙語節目《開拍吧孩子》於11月20日每周六下午3點半在華視播出。