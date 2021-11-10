隨著美國房屋與汽車價格攀升，美國家庭第三季負債總額也創下歷史新高紀錄，並首度突破15兆美元大關。

根據紐約聯邦準備銀行9日公布，美國家庭第三季負債總額達15.24兆美元，較第二季增加1.9％，或2860億美元，首度跨越15兆美元大關。

美國房屋價格飆高推升家庭房貸餘額，是第三季負債躥揚的主因。最新報告顯示，第三季抵押貸款季增2.2％或2300億美元，攀升至10.67兆美元。根據美國普查局數據，第三季房屋中間價暴漲19.9％，至40.47萬美元。

美國第三季非房屋貸款餘額增加610億美元，其中車貸增加280億美元。供應鏈瓶頸造成汽車價格躥揚，不論是新車或是二手車。根據美國勞工部數據，9月新車價格年增8.7％，二手汽車和卡車價格勁揚24.4％。

新冠肺炎疫情期間，許多家庭降低負債並努力儲蓄，主要拜美國政府發給民眾紓困支票，和消費者降低非必要開支所賜。

隨著紓困補助逐漸到期，消費者重拾以往的消費方式，以信用卡支應開銷。報告顯示，第三季信用卡貸款增加170億美元，與第二季的數據一致。不過信用卡貸款仍較疫情爆發前、2019年底時低了約1230億美元。

紐約聯邦準備銀行經濟學家李東勳（Donghoon Lee）表示，美國紓困補貼陸續結束，信用卡貸款餘額再次攀升，一反疫情期間的沈寂。在此同時，美國經濟解封和消費回復正常，信用卡使用率和卡債餘額也開始回歸疫情前的趨勢。

此外，美國大學生陸續返校，第三季學貸增加140億美元。

美國消費者目前又開始大舉消費，經濟學家解釋道，是因為大部分的民眾有能力這麼做。美國勞動市場復甦，且勞工短缺推升薪資，年終購物旺季前民眾的口袋飽滿。