繼美國國會上周通過一兆美元基礎建設方案後，拜登政府隨即在周二（9日）宣布將撥款170億美元改善老舊的港口與水道措施，其目的在於解決當前供應鏈危機與其它造成全球貿易中斷的問題。

鑒於供應鏈瓶頸最近數月不僅沒有緩解、反而持續惡化，除了大幅推升運輸成本與通膨雙雙攀高，並成為拜登政府目前面臨的重大政治危機。

為解決塞港問題，白宮表示可用現有項目中未動用的資金，來解決這項立即性危機。例如喬治亞州薩凡納港（Savannah）透過這項方式，能重新分配到逾800萬美元，來建立5個臨時內陸貨櫃集散場，讓上萬個貨櫃能移出碼頭，釋出更多空間卸載產品，以改善港口壅塞問題。

此外拜登政府未來60天將與美國陸軍工兵部隊合作，在沿岸港口與內陸航道進行興建工程。

白宮周二發布聲明指稱：「這項計劃將提供一份藍圖，為修復老舊的基礎設施與大型貨船深化港口提供逾40億美元資金。」

拜登政府還將提撥34億美元，對過時的邊界關卡設施進行升級，希望提高南北邊境的國際貿易效率。一名匿名官員透露：「這是遲來已久的基礎改善工程，它在過去顯然已變成一大瓶頸。」

據了解，拜登政府並打算把航運線路、碼頭營運商、鐵道系統、貨車司機、倉庫及貨主的數據共享系統進行標準化。

白宮官員解釋，過去民間部門與商品移動鏈的參與者並無進行數據共享，導致商品在供應鏈的移動經常遭到延誤或缺乏效率。

美國數位服務小組、聯邦海事委員會與交通部將聯手打造新的數據架構，希望協助商品移動能更有效率。

美國總統拜登週三將造訪巴爾的摩港，討論上週五眾議院通過的1兆美元基建案，應該如何用來改善港口與強化供應鏈。這項基建案是美國史上最大的聯邦投資計畫，美國政府除了斥資170億美元用來升級港口、水道等設施，它還將撥款1100億美元用來修補道路、橋樑與其它主要運輸設施。