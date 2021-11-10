國際中橡(2104)10日公告，因有重大訊息待公布，經證交所同意，11日暫停交易。

市場透露，此次中橡暫停交易，恐與中橡孤兒藥專利權利金仲裁結果將出爐有關。

基勝-KY 今起暫停交易
《期貨》小型金融期貨12月6日掛牌交易
#國際中橡 #中橡 #日暫停交易 #利金 #日公告