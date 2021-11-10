中橡11日暫停交易 22:402021/11/10 工商 袁延壽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際中橡(2104)10日公告，因有重大訊息待公布，經證交所同意，11日暫停交易。 市場透露，此次中橡暫停交易，恐與中橡孤兒藥專利權利金仲裁結果將出爐有關。 基勝-KY 今起暫停交易 《期貨》小型金融期貨12月6日掛牌交易 #國際中橡 #中橡 #日暫停交易 #利金 #日公告 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《金融股》富邦金前10月獲利、EPS 續攀新高 16:482021/11/10 財經 恒指開盤跌25點 騰訊盤中漲近3％ 10:592021/11/10 財經 環宇-KY 10月營收8077萬 年減34％ 21:302021/11/10 財經 金控前十月獲利 破5,000億 創史上同期新高 04:102021/11/10 財經要聞 中共中央12日開記者會 介紹六中全會精神 12:002021/11/10 兩岸 《櫃買市場》櫃買市場業績發表會12日登場 首秀5G應用 11:422021/11/10 財經 台大EMBA高球日 邀校友參賽 04:102021/11/10 投資理財 時評》抗中保台騙很大 18:302021/11/10 中時社論 歷年最佳10月 中壽前10月賺逾272億元 19:112021/11/10 財經 日月光兩天買回3,550張庫藏股 04:102021/11/10 證券．權證 《金融股》台新金15日法說 前10月EPS為1.5元 09:092021/11/10 財經 財經熱門新聞 陳時中無罩飲酒嗨唱畫面曝光 身旁白衣男竟是業界大咖 - 財經 不只塞港危機 美聖誕節難過 專家急勸1件事：否則會很慘 - 財經 喊中長榮殺到89地板價後 他又斷言「驚人價」網嚇歪 - 財經 台積電繳資料了！美將機密洩給英特爾？專家痛批：吃相很難看 - 財經 連股神也中箭！超狂夫妻檔謀劃世紀騙局海撈277億 下場悽慘 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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