中國外交部邊界與海洋事務司司長洪亮10日與日本外務省亞洲大洋洲局局長船越健裕以視訊方式共同主持中日海洋事務高級別磋商團長會談。

根據大陸外交部網站顯示，雙方就涉海問題坦誠深入交換意見，強調全面落實近期兩國領導人通話達成的重要共識，努力把東海建設成爲和平、合作、友好之海。雙方確認恪守中日四點原則共識的精神，加強涉海事務對話磋商，建設性管控矛盾分歧，促進防務、環保、搜救、漁業、防災及人員交流等務實合作，增進相互瞭解信任，減少疑慮和誤解誤判，維護海上局勢和平穩定。

中方重申在釣魚島和東海有關事態問題上的嚴正立場，敦促日方切實尊重中國主權和安全關切，不要採取可能導致局勢複雜化的行動。

雙方對此次團長視訊會談給予積極評價，同意繼續充分發揮海洋事務高級別磋商涉海溝通對話主渠道作用，爭取年內舉行第十三輪中日海洋事務高級別磋商全體會議。