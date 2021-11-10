《正常發揮》

近日瘋傳一段中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在聚會飲酒唱歌的影片，現場的人都沒有戴口罩，也未保持社交距離，遭到質疑是三級疫情警戒期間的行程？陳時中回應，當天他只是去現場唱了兩首歌就走了，並沒有太久的逗留；衛福部則指出，此影片是去年6月15日的聚會。前民進黨立委郭正亮爆料說，那天作東的並不是民進黨，地點則是現場「某人的招待所」。

郭正亮10日在中天政論節目《正常發揮》表示，去年6月7日防疫解禁，所以陳時中的聚會時間是在這一個禮拜之後，也就是6月15日。那天作東的並不是民進黨，地點是在「某人的招待所」。

台北市議員侯漢廷指出，去年6月7日起規定，餐廳桌與桌之間的距離大就不設隔板，距離近人要設隔板。侯漢廷還補充說，去年6月28日陳時中接受新聞專訪，為了防堵疫情，幾個月忙到不可開交，甚至全台趴趴走，拉抬台灣的觀光，陳時中坦言，半年來只有除夕夜跟家人吃了半頓飯，犧牲陪伴家人的時間。他反酸說，陳時中說犧牲陪伴家人的時間，跑去跟人家喝酒，老百姓原諒你，你家人也不會原諒你。

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