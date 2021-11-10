城中城變公園？ 高市府明日對外說明下一步 22:542021/11/10 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄鹽埕區城中城大火造成嚴重死傷，據了解，經過鑑定城中城大樓已經不適合再居住，高市府工務局不排除將其拆除。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄鹽埕區城中城大火造成嚴重死傷，據了解，經過鑑定城中城大樓已經不適合再居住，高市府工務局不排除將其拆除，將該地打造為公園，高雄市長陳其邁將於11日下午舉辦「危樓變公園-城中城再生記者會」，對外宣布城中城未來下一步發展。 高雄市工務局長楊欽富表示，城中城大樓不排除會拆除，也有可能改建為公園，對當地及周邊生活品質都能加分，希望能獲得地方支持與共識。 躺平族憂「老了沒屋可租」？ 網熱議2關鍵不買房 開卷書摘》群聚即時警示系統 智慧旅遊新趨勢 #高雄 #城中城 #大火 #工務局 #公園 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 左化鵬》天生諧星 中國「卓别林」蔣光超 15:012021/11/10 生活 雲林北港亞洲大樓列違樓 消防單位火災演練防範未然 15:242021/11/10 社會 「美軍在台中」專書將付梓 文化局：結合觀旅局打造主題遊程 15:102021/11/10 生活 2022誰來做老大》高雄市議員戰場在「議長」 藍綠誰能拿下？ 04:102021/11/10 焦點要聞 2021台灣設計展下月嘉義市登場 「以城為家」主視覺亮相 11:142021/11/10 生活 護國神山進駐高雄 「前台積電工程師」籲市府不要呷緊攏破碗 12:282021/11/10 政治 疫後新型態旅遊 新北實體、虛擬齊推 13:122021/11/10 生活 北市大港墘公園鼠輩橫行 親子嚇壞 04:102021/11/10 地方新聞 金質獎玉山獎 見證台灣之光 04:102021/11/10 產業特刊 台中一處社宅為老樹遷址 順應民意「荔枝老樹公園」開工 16:442021/11/10 生活 基隆歷史場景變文創 打包帶回家 04:102021/11/10 地方新聞 生活熱門新聞 遭爆防疫期間脫口罩喝酒唱歌 陳時中本人深夜急回應 - 生活 網爆疫情期間陳時中喝酒唱歌沒戴口罩「影片瘋傳」 真相曝光 - 生活 5分鐘500留言 瑪莎拉蒂富二代食品廠急關FB 網灌爆Google評價刷到當機 - 生活 外遇生子？護理師小孩是誰的 王必勝改口了 - 生活 王必勝出面承認婚外情 林姓護理師回應了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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