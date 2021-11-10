高雄鹽埕區城中城大火造成嚴重死傷，據了解，經過鑑定城中城大樓已經不適合再居住，高市府工務局不排除將其拆除，將該地打造為公園，高雄市長陳其邁將於11日下午舉辦「危樓變公園-城中城再生記者會」，對外宣布城中城未來下一步發展。

高雄市工務局長楊欽富表示，城中城大樓不排除會拆除，也有可能改建為公園，對當地及周邊生活品質都能加分，希望能獲得地方支持與共識。