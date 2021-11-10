衛福部長陳時中遭爆防疫期間聚餐，還將口罩脫下喝酒高歌，身邊更有女侍坐陪，網上瘋傳的一段46秒影片曝光引發軒然大波，衛福部則表示，該影片拍是時間在為去年6月，而陳時中日後也會親自向大家說明。對此，前台北市議員童仲彥開酸，原來這才是防疫新生活？並忍不住直言，「千杯千杯再千杯，一杯喝過的紅酒，女子倒來倒去」。

最近網路上流傳一段陳時中未戴口罩與朋友唱歌、飲酒的影片，影片中陳時中與許多商界大老聚餐，全場無人戴口罩，陳時中本人更是脫下口罩，邊高歌邊與大家敬酒致意，一旁的人不斷鼓譟炒熱氣氛，大喊「水啦」，旁邊甚至還有多名女侍相伴。

影片曝光後引發熱議，不少人質疑陳時中身為部長卻帶頭違反防疫規定，更有網友爆料該影片是在三級警戒期間所拍下。陳時中本人尚未回應此事，衛福部則表示該影片為去年6月15日陳時中下鄉宣傳防疫新生活後，獲朋友要求參加聚餐，僅停留唱了兩首歌就離開，當時台灣疫情穩定，也正值解封之際。衛福部也表示，詳細情形陳時中部長會親自出面說明。

對此，童仲彥10日在臉書上發文表示，「阿中部長辛苦了！我們都誤會你了！原來這才是防疫新生活？」他更直言，下鄉宣導防疫新生活，千杯千杯再千杯，一杯喝過的紅酒，女子倒來倒去。網友們也留言回應，「看起來，是老手」、「這舉手投足只有行內人看得懂」、「微服出巡？」

中時新聞網提醒您：喝酒過量，有礙健康！酒後不開車，安全有保障