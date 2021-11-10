影片中，陳時中與聚餐友人全部沒戴口罩，陳本人更是邊喝酒邊唱歌，越唱越起勁，身邊友人與女侍也不斷鼓譟炒熱氣氛。(圖／影片截圖) ★中時新聞網提醒您：喝酒過量，有礙健康！酒後不開車，安全有保障

今日網路流傳一段衛福部長陳時中在一場餐會上唱歌的影片，畫面中陳時中並未配戴口罩，拿著麥克風高歌，如今正值防疫期間，影片流出也引發網友熱烈討論，現場除了幾位長髮女子以外，還站著1名穿白襯衫的男子，據悉，這名男子是正崴集團的董事長郭台強。

CTWANT 周刊王 即時新聞 / 陳時中飲酒唱歌畫面曝光！

據了解，影片是去年2020年6月15日，並非時下三級警戒期間，陳時中當日公務行程結束後，臨時接獲邀約前往餐會會場，當晚僅唱2首歌就離場。

畫面中，陳時中和許多商界大老把酒言歡，陳時中更將口罩脫下，拿著麥克風高歌，整場無人戴口罩，也有幾名長髮正妹在身旁相伴；此外，影片中1名著白襯衫的男子和陳時中互動熱絡，這名男子身分為正崴集團董事長郭台強。

對此，衛福部回應，當時台灣的疫情穩定，正值解封之際，陳時中下鄉宣傳防疫新生活，獲朋友邀約聚餐，僅唱了2首歌就先行離開，詳細情形陳時中部長會親自出面說明。

針對此事，陳時中透過疾管署副署長、指揮中心發言人莊人祥發表聲明，回應外界指控。

以下為衛福部陳部長的聲明：

對於今日網路傳播本人參加一場餐會影片，部分解讀與事實不符，為免誤解，本人在此鄭重澄清：

一． 聚會的時間在去年6月15日，非三級警戒期間。

二． 此聚會為友人臨時邀約，到場時間已晚，故僅短暫致意，唱2首歌即離開。

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