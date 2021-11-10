雙11購物節登場，網家10日晚間舉辦於小巨蛋舉辦「2021雙11PChome來了」演唱會，並於PChome 24h購物YouTube頻道、FB粉絲專頁及LINE官方帳號3大平台同步直播，期望透過娛樂帶動平台消費。晚間8:30演唱會開唱後，因為瞬間湧入大量訂單與流量，導致系統接單不順，不少網友一度抱怨「無法結帳」。網家表示，現在已經逐步消化中，同時也將延長LINE購物8％回饋的時間。

網家11/10於小巨蛋舉辦連續第6年的「2021雙11PChome來了」演唱會，邀請藝人黃子佼、咖啡糖賢齡擔任主持人，更匯集八組橫跨「三金」的卡司來站台，包括金曲華語男歌手吳青峰、三金新天王盧廣仲等，以及藝人閻奕格、嘻哈歌手瘦子E.SO、以及八三夭、茄子蛋、告五人等三大天團，等級媲美跨年演唱會。

不過，受到買氣爆棚影響，演唱會開唱沒多久，大量的流量就讓PChome 24h購物網站當機，不少網友抱怨「無法結帳」、「畫面一直轉圈圈」，PChome 24h購物Facebook粉絲團也湧現抱怨聲浪。

對此，網家表示，原PChome 24h購物21:00～22:00的LINE購物8％回饋，因消費者反應超乎預期，湧入龐大訂單，系統接單不順，現已逐步消化中，將特別延長加碼至11/10 23:59。