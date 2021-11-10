前昱冠資訊公司董事長江建正，涉嫌自2017年起，指使公司主管製作假財報，營造AI事業前景可期，可望上市櫃，誘使聯電曹興誠、京元電李金恭、可成洪水樹等商界聞人入股投資，吸金詐欺、侵占股東股款共6億元，檢調約談後今諭令江200萬元交保，限制出境出海。

江建正的前妻是前總統府秘書長廖了以的大女兒廖敏旬，廖女也是昱冠公司的董事，但假財報詐騙事件爆發後，江已和廖女離婚，廖女目前尚無涉案事證。

檢調獲報，江建正在2011年成立昱冠資訊，經營人工智慧(AI)、智慧物連網等開發與服務，但營運不佳，急需資金周轉，開始向大老闆們遊說投資，2016年間，更用假財報美化獲利，吸引到可成公司簽約合作，除可成和京元電高階主管入股，聯電曹興誠也以個人身分投資。

檢調昨約談江建正4人、訊後今諭令江以200萬、監察人劉珮君50萬元交保，涉案人彭湘妤、巫孟璇各以50萬元、10萬元交保。