瑪莎拉蒂富二代因行車糾紛，把大學生打到命危，入住加護病房，消息曝光引發全民憤慨，不少人也起底車主張姓富二代背景，發現老家是彰化知名食品大廠，食品廠臉書緊急關閉，網友轉戰Google Map評價狂刷，短短5分鐘多出500則留言，甚至還因此無法讀取。

台中宋姓男大生７日駕車行經台灣大道，變換車道時與李姓男子駕駛的瑪莎拉蒂發生擦撞，對方3人下車理論，不顧宋姓男大生不斷道歉，圍毆猛打，甚至還另外烙5人，把人打到顱內出血，送入加護病房，仍未脫離險境。李男與車主張男還囂張嗆宋男同伴「敢報警試試看」。

影片曝光後，憤怒網友紛紛肉搜惡少資料，其中車主張男被起底是一名啃老族，平日喜愛炫富，老家則是彰化溪湖專營堅果類的食品大廠，不少網友先是到臉書留言大罵，發現廠商緊急關閉臉書後，便轉而到Google Map上狂洗一星負評。

短短一個小時，留言增加了3000多則，食品廠評價也瞬間掉到1.1星，更出現5分鐘爆量增加500則留言情形，Google網頁無法應付龐大流量，導致載入評論不斷轉圈圈，無法讀取。