台中房價近期隨著土地、營建成本高漲而掀起補漲議題，尤其台中最後兩大市中心重劃區-13期、14期相繼啟動，帶動台中74號快速道路環內房價「坐4望5」，宣告環內房價進入漲升段，也讓近期登場的坤聯發「工學匯」預售案，搭上南區全面補漲的快速列車，每坪成交單價站上4字頭，不僅為Q4的南區房價定錨4字頭，同時也宣告，南區3字頭預售案提前結束！

業者表示，南區過去因為建設議題較緩、商業機能與人文綠意蓬勃，房市表現始終以自住剛需客層為主，呈現價穩量漲的態勢；但自從鐵路高架化、地下道填平、紅綠雙捷運通車、13期重劃區啟動後，可說是一次補足了重大建設的缺口，補滿房價上升所需的能量，搭配南區低基期房價的優點，南區瞬間成為投資置產客關注的熱點，躍升台中近期補漲力道最強的區域。

南區房價的補漲，除了重大建設加持外，部分原因來自租金行情的飆漲！業者分析，目前全台租金指數已連續125個月上漲，幾乎月月創下歷史新高；其中台中南區，更是租金與滿租率僅次於西屯區的領頭羊，高昂租金讓大量自住客轉租為買，帶動2房房價走高。

另外，首購與預算受限的小家庭搶購2房、建商成本上漲，及大環境景氣因素，也是帶動2房價量齊揚的主因。

統計近期北屯區14期2房成交價，約落在1400萬至1500萬元之間，換算單價約在45-50萬元；西屯區指標中古屋如「惠宇觀市政」，2房實登價格為2000萬元；「冠德文心綻」2房成交價約為1500萬元（不含車位）。

隨著台中市區房價「坐5望6」的單坪價格，讓南區4字頭價位相對甜蜜許多，吸引自住及置產族目光。南區近期公開的預售案，受惠房價仍屬台中市區低基期，接連都在短短1、2個月內完銷，且成交價皆站穩4字頭。尤其剛公開的坤聯發「工學匯」預售案，頗受自住置產與長期投資客群關注，帶動2房迅速升溫，3房同樣引發自住客群關注。

坤聯發「工學匯」基地位在工學路155巷內，建築團隊邀請水湳智慧城豪宅推手、七期建築師李明哲操刀；以及擁有倫敦設計大獎、艾鼎國際大獎的設計師-常季設計張立人；還有曾任中科院IDF負責人才、耐震建築首席推手-天翔結構顧問陳至忠，沿襲坤聯發一直以來的大師匯演傳統。

在格局規劃上，規劃2房（24~26坪）、3房（31~35坪），總戶數126戶，每坪成交單價約在42-43萬元，主力總價在1200萬至1600萬之間，總銷17億元。該案強調全棟戶戶邊間、雙面採光，全戶臥室與衛浴都有開窗採光；外觀設計上，以「大樹上的好人家」為建築思考，藉宜居概念的植綠陽台、錯層跳躍，模擬一層一景的伸展枝枒，將自然的輪廓，寫進建築的風采。

在公設空間上，從茶道冶禪、禪風悟靜，汲取日式侘寂思考，打造具備安縵美學思考的現代主義禪峰，規劃日式簡約的休閒接待大廳、空中花園、交誼廳、健身房等設施。