中信兄弟本季例行賽最後一次與統一獅隊交手，德保拉僅休4天再度登板先發，主投5局無失分，加上打線甦醒，全場敲出雙位數安打，兄弟以4比2勝出，中止4連敗，凍結住獅隊下半季封王魔術數字M4，獅隊最快封王日延至13日。

近期打線低迷的兄弟在第4局成功串連，2出局後周思齊安打帶起攻勢，兄弟連續5支安打攻下3分，5局上再靠周思齊生涯第1700安再下一城，投手部分，兄弟德保拉先發5局退場，象魔力接手中繼2局無失分，華德茲8局登板，但9局續投出現亂流失掉2分，但也斬斷獅隊近期的5連勝。

此役兄弟為了讓2名新洋投盡快熟悉獅隊打線，特別安排2人後援，兄弟總教練林威助認為2人都還是有不穩定狀況發生，「象魔力好壞球比較明顯，華德茲則在第9局壞球偏多，他的球有尾勁，但把球數投到對打者有利時，就很容易被鎖定。」

而台南球場燈光較為昏暗對新投手來說是一大挑戰，今天也出現2次兄弟投手教練上場協助溝通暗號的情況，「助總」表示，若之後總貫賽在台南進行，是需要特別注意的事。雖然今天兄弟打線有所串連，但林威助認為，戰術部分還是需要更徹底執行。