通膨數據增幅遠超市場預期，創下30年以來最大增幅，上周初領失業金人數再創疫情後新低，但小幅高於市場預期，美股4大指數早盤開低，道指小跌33.32點，那指跌約0.2%。

截至台北時間23點10分，道瓊工業指數下跌33.32點（或0.09%），暫報36286.66點；那斯達克指數下跌37.66點（或0.24%），暫報15848.89點；標普500指數下跌2.95點（或0.06%），暫報4682.30點；費城半導體指數下跌25.32點（或0.67%），暫報3775.25點。

5大科技巨頭漲跌不一，電動車大廠特斯拉上漲48.04美元（或4.69%），暫報1071.54美元；台積電ADR下跌1.95美元（或1.6%），暫報119.83美元；聯電ADR於平盤震盪狹幅震盪，暫報11.23美元。

美國10月消費者物價指數（CPI）月增0.9%，遠超預期的0.6%，也高於前值0.4%的增幅，年增為6.2%，亦遠高於預期的5.9%，為30年來最高增幅；此外，排除食品、能源等波動較大的核心CPI月增0.6%，年增4.6%，皆高於市場預期的增幅。

此外，美國公布初領失業救濟金人數，上周初領人數為26.7萬人，低於前值修正後27.1萬人，再創疫後新低，然卻小幅高於預期的26萬人。