《盧秀芳辣晚報》

醫福會執行長王必勝被爆料外遇小15歲林姓護理師，不倫戀風波延燒多日，時隔12天，王必勝和太太共同接受媒體專訪。王必勝五度向太太道歉，也改口承認和林小姐有不應該的關係，王太太表示現在沒有要原諒他。資深媒體人謝寒冰表示，王必勝說「這是相當不理想、不適當、不應該的關係」這一句話，讓他很心寒。

謝寒冰10日在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中表示，每次發生這種事情，配偶最可憐，好像不得不陪著他出來，如果換作自己是另外一半，根本不想陪著他出來，自己搞出來的事自己解決。

謝寒冰接著表示，王必勝出來講的那一句話，讓他很心寒，他說「這是相當不理想、不適當、不應該的關係」。王必勝把林小姐當作什麼？把那個小孩當作什麼？王必勝這樣說、對他們的傷害有多大，王必勝都沒想過嗎？這小孩已經會講話了，已經知道某些基本的人際關係，他覺得這些話不會傳到他的耳朵裡嗎？

謝寒冰指出，王必勝為了挽救個人名聲，結果把兩邊都傷害了，還傷害得非常重。現在他的要求是，為了他個人名聲、為了他的職位、為了他的前途，要求他的太太很勉強陪他出來一起接受這種訪問，不覺得這會對人的傷害越來越深嗎？

謝寒冰甚至質疑，而在防疫工作上，王必勝會為了保住官位、為了保護自己的祕密，可能就會出賣全體國人，也可能報喜不報憂、可能不把真實情況告訴我們。