法國總統馬克宏表示，65歲以上民眾必須施打第3劑疫苗，才能使持有的健康通行證繼續有效後，疫苗接種預約平台Doctolib指出，COVID-19疫苗追加劑需求激增。

馬克宏（Emmanuel Macron）昨晚演說時警告，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例再度增加。Doctolib說，「馬克宏效應」催生了14.9萬劑疫苗的需求，大多數發生在他發表電視演說期間和過後不久。

由於民眾預期防疫規定可能變更嚴格，8日就有9.6萬人預約接種疫苗，高於近幾週日均的5萬人。

馬克宏宣布，12月15日起，65歲以上民眾想繼續使用健康通行證進入酒吧、餐廳、電影院和其他公共場所，必須施打追加劑。

他也說，將允許50到64歲民眾預約接種追加劑，但並非強制性。

法國的疫苗接種政策是歐洲數一數二嚴格的，要持有健康通行證才能搭乘城際列車、進入博物館和健身中心等其他設施。（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）1101110