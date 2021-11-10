中信兄弟周思齊10日敲出雙安，達成生涯1700安里程碑，成為中職史上第5人，也是繼統一獅隊高國慶後，第2位在40歲以後達陣的球員，賽後他才得知自己寫下里程碑，第一時間球隊也未幫他留下紀錄球，好在裁判有幫他留下，賽後球團人員到裁判室幫他拿回1700安球。

「40歲了，好快喔！」得知自己達成1700安里程碑，周思齊第一時間說道，他透露自己從生涯第1支安打起，就有留下紀錄球的習慣，之後從500安、特殊全壘打球，自己都有留下，家中也有專屬櫃子專門收藏球。

近期兄弟打線低迷，陷入4連敗低潮，今天第4局靠著周思齊安打開啟連續5安攻勢，攻下3分，5局他再敲出適時安打，助隊再下一城，獲選單場MVP。

周思齊認為，比賽要贏球關鍵還是要靠大局，1個大局可能就決定比賽勝負，「要找到突破口，這部分學弟有掌握住。」雖然球隊近況較為低迷，但身為老大哥的周董並不擔心球隊近況，「球季很長本來就會有起落，但不要忘記我們有製造大局的能力與本錢，要掌握打局機會，創造大局，最好每場有1、2大局機會，這樣贏球機會就會很高。」