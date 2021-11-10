半個多世紀以來，要前往太空都是依靠火箭發射系統，沒有沒另一種方式呢？一家名為「旋轉發射」(SpinLaunch)的初創公司，剛剛利用自己的旋轉加速器完成了首次試飛，或叫試射。

旋轉加速的原理動畫。

新阿特拉斯(New Altas)報導，「旋轉發射」的原理相當簡單，與田徑場上的投擲鏈球沒有差別，利用高速旋轉增加動能，最後投擲出去。理論上，只要旋轉加速的時間夠長，最後的飛行速度有可能突破地球引力的束縛飛到太空。與傳統火箭發射相比，加速器可以將燃料使用量減少四倍，成本降低 10 倍，只要電力足夠，發射器可以不斷將物體送入太空軌道。

10月22日進行的旋轉加速亞軌道測試。

該公司於2014年成立，在籌集了1.1億美元後興建電磁加速設備，高度為50公尺，與自由女神像差不多高。其中是碳纖維製的加速軸，它的末端是磁鐵，利用環型電磁鐵不斷加速，可把安裝在末端的物體加速到8047 公里/小時，再釋放出去。

公司表示，10月22日，原型測試器進行了系統全功率的20%左右，成功將實驗射彈推入高空，象徵著初期測試成功。雖然公司沒有公佈確切的載荷重量與飛行高度，但原理上已經證實可行。

在過去，也有一些研究項目在探索非火箭的軌道發射的想法，例如美國和加拿大在 1960 年代時，有一項名為 Project Harp 的計畫，想要以超級大砲將物體射向太空軌道，是由加拿大砲兵工程師傑拉德．布爾(Gerald Bull)主持的。不過該計畫後來沒有受到重視。之後布爾被伊拉克總統海珊聘請，研發「巴比倫大砲」，然而布爾在1990年於比利時被暗殺。