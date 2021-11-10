年度最狂購物節雙11進入倒數，消費者要仔細比對商品價格、更要注意支付工具的優惠條件，花旗(台灣)銀行雙11活動期間，即日起至2021年11月30日，花旗全卡友更可享11％～22％有感回饋，讓卡友把握聰明消費、輕鬆享回饋。

星展銀行（台灣）的信用卡友，除了能分期享0％利率，與MOMO、蝦皮等多家網路購物平台推出加碼刷卡金活動，滿額回饋最優再享20％回饋，若星展卡友把數位五倍券和星展信用卡綁在一起，星展銀將提供刷卡分期滿額，再加送台幣1000元。

花旗銀行表示，所有花旗信用卡的卡友於雙11期間在四大電商平台消費，皆可享受花旗提供的回饋優惠。花旗卡友登錄且於蝦皮購物使用花旗卡消費，單筆消費滿1000元，限量輸碼登錄享111元刷卡金回饋，最高可享11%回饋。

深受年輕世代喜愛的花旗饗樂生活卡，即日起至2021年12月31日前結合PChome線上購物、momo購物網、蝦皮購物三大網購平台，推出饗樂卡「天天網購日最優享12％」活動，天天網購都能享受花旗回饋，11月指定期間登錄，可享最高27％優惠回饋。