盧廣仲、瘦子（E.SO）、吳青峰、八三夭、茄子蛋、告五人、?te壞特、閻奕格在10日一同於台北小巨蛋舉辦「2021雙11 PChome來了演唱會」開唱。新科金曲新人壞特，人氣飆升，近來擁逾20場的商演、代言活動等，粗估賺進200萬元，荷包滿滿，她開心犒賞購入新手機iPhone 13，透露上一支手機iPhone7已用4年，「我就是很念舊，用了都不換」，並分享現在會先把賺來的錢，拿去製作新歌。

壞特首次登上台北小巨蛋熱唱，難掩興奮之情，一到現場忍不住想call out給媽媽說：「媽！你看我在小巨蛋內！」而一連演唱〈睡不著〉、〈Seh ah she〉兩首代表金曲獻給光棍單身的?te壞特更不忘在台上推薦自己最近與金曲音樂人張震嶽的新歌合作的〈虧欠〉，她表示：「這首歌是講對過往感情放下釋懷的療癒歌，適合一個人靜靜在夜晚聽，盼大家都能放下不捨抱著希望繼續往前，然後『預見更好的自己』。」

目前也單身的?te壞特，由於先前被公司下達「禁愛令」三個月要好好專心工作寫歌，眼看禁愛令再一個多月就「到期」，?te壞特非但沒有特別開心，反而主動跟公司告知希望「延長」命令，透露最近「心如止水」的她感覺「工作狂」上身，每個周末幾乎週週有活動的她更是卯起來接通告，隨著疫情鬆綁，?te壞特這兩個月的活動就超過20場，等於提前為自己賺「年終壓歲錢」，她笑說：「老闆說我還是能用眼睛用力欣賞男生，但心要用力工作，才能越來越好」，單身的?te壞特不忘大喊「單身萬歲」，更分享自己提前已跟好友姐妹們提早過光棍節，「讓自己開心最重要。」