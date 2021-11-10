盧廣仲、瘦子（E.SO）、吳青峰、八三夭、茄子蛋、告五人、?te壞特、閻奕格在10日一同於台北小巨蛋舉辦「2021雙11 PChome來了演唱會」開唱。瘦子今年在木柵買新透天厝，正忙裝潢中，他透露家中共有5房，已設計專屬的錄音室、健身房等，幽默說：「我沒有要蓋游泳池。」預計明年入住新家。

瘦子與女友Jennifer交往多年，去年大方認愛，公開放閃，被問及新房是婚房？他僅說：「沒有這樣設定，多一點房間，誰要住進來就住，以後要用好用。」瘦子正在拍電影，行程滿檔，還沒空檔對房子的設計工程，目前正在重覆調整，希望盡快順利完工來住進新房，至於新房的價格、坪數？他低調表示：「不好說。」

瘦子在新家特別注意隔音設備，因為他知道附近鄰居好像都聽得到他在家創作音樂，最近還收到住在他樓下的國小生來信，對方是瘦子的歌迷，瘦子錄音的書房剛好在國小生房間樓上，瘦子說：「我唱歌很大聲，他都會聽到，他也會跟著唱，也說希望我不要搬走，這樣他就聽不到我唱歌了。」

瘦子昨在台上首唱新歌〈祖先〉，表示這歌名是歌詞配合押韻韻腳，才會特別取名為「祖先」，更接連帶來〈Dont Worry About Me〉、〈Wait〉等，氣氛嗨翻，他開玩笑說：「因為疫情的關係，我在PChome花了太多錢，今天就是來把它賺回來的。」

「三金滿貫」盧廣仲一登場特別獻唱新歌〈自我的介紹〉，更幽默用〈勵志論〉來形容再度小巨蛋開唱興奮心情，他笑說在網購買了台腳踏車，「當天演出會從家裡騎過來，很勵志！」

新科金曲新人壞特，人氣飆升，近來擁逾20場的商演、代言活動等，粗估賺進200萬元，荷包滿滿，她開心犒賞購入新手機iPhone 13，透露上一支手機iPhone7已用4年，「我就是很念舊，用了都不換」，並分享現在會先把賺來的錢，拿去製作新歌。