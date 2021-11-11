衛福部長陳時中當時稱為了帶領台灣防堵疫情，連除夕夜只跟家人吃了半頓飯，但如今陳時中在防疫情期間聚會飲酒唱歌的影片曝光，引來網友熱議。有臉書粉專不禁酸說，「快把我的眼淚還給我」。

陳時中在聚會飲酒唱歌的影片曝光，臉書粉專「韓黑父母不崩潰」10日在臉書貼文酸說，快把我的眼淚還給我。當初看到陳時中說他為了防疫重責，連除夕也只跟家人吃了半頓年夜飯，平常還忙到幾乎都睡在辦公室的沙發上，看得小編心疼不已，感激的眼淚沿著臉頰滴落。

該粉專接著表示，今天才明白，陳時中不是忙到睡沙發，而是醉到睡沙發？原來犧牲親情不是為了防疫，難道防疫也是玩樂的藉口？前有王必勝後有聖人，接下來會是誰呢？

網友回應說：「2020年6月15日？正值新冠肺炎肆虐全球，時中還有閒情逸致唱歌喝酒？」、「沒事啦、以當初處理葉匡時先生的標準來處理就可以。」、「有人是連跟家人吃年夜飯的機會都沒了。」

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