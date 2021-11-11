負責查緝毒品的警察，若禁不起販毒暴利的誘惑，與毒販勾結時有所聞。前桃園縣刑警小隊長黃子龍，或許只是其中一個與毒販掛勾的案例，但他一審已被重判，卻趁交保期間，徹底淪為毒販又被逮回籠，猶如「台版無間道」上演，讓人驚訝，這名昔日緝毒績效優異的刑警，為何墮落至此？

2010年，當時52歲的刑警黃子龍，在桃園平鎮警分局偵查小隊長任內，負責查緝毒品，多次藉機向毒蟲索賄、掉包待檢尿液、暗槓毒品，再轉讓毒品換情資，繼續抓毒索賄，一方面有緝毒績效，一方面又能A毒轉賣，甚至靠公權力「黑吃黑」其他毒販，建立自己的販毒組織。

黃子龍2003至2009年任職平鎮分局偵查隊小隊長時，結識吳姓毒蟲夫妻，多次索賄換取登載較少查扣毒品或贓款，因此與毒蟲熟識，情資、績效好，堪稱緝毒英雄。

2007年，黃根據毒蟲提供線報，率隊至汽車旅館抓毒，當場查獲44歲杜姓女子與歐姓男友持有安非他命500多公克，及現金270萬元。2嫌哀求希望以「持有」毒品輕罪偵辦，不要用刑責較重的「販售」毒品罪移送。警詢時，黃口頭允諾低報查獲數量，代價是侵佔270萬贓款。兩嫌雖覺得被獅子大開口，也只好同意。

但因警察局事後舉行記者會，公布查扣毒品數量，黃無法短報；杜、歐被移送交保後，不滿黃未以較輕罪名移送，找黃要回270萬賄款。黃只同意交還140萬，剩餘仍侵占。也因此案，黃看上杜姓女毒販的姿色；杜女則把黃當作販毒靠山，一拍即合交往同居，成為黃的情婦。

黃仰賴毒販小三的人脈，獲取更多緝毒情資，也成為杜打擊「同行」的最佳武器，甚至連杜的姪女，也成為兩人販毒同夥。不過，黃日後就是因與杜的感情關係曝光，被檢舉到督察室，「拔牌」改調警備隊制服員警，不再辦案，只能在拘留所看管人犯。

該案檢調在2010年6月收網逮人，黃被羈押近1年半才交保獲釋。杜女則因拘提時懷孕沒被羈押。檢警更驚訝發現，黃另有1名情婦，擁1妻2妾，共生了5個孩子，加上開雙Ｂ轎車，一般員警收入根本無力負擔，反觀他卻以販毒索賄貪汙等方式大賺黑心錢。

黃的沉淪，讓他的許多同事和長官，都感嘆不已。最讓昔日同事無法接受的是，他在停職交保期間，竟不知悔改，不顧自己曾為警職的身分，又被監聽到查獲販毒。

檢調懷疑他因被重判，遲早要入獄，才想靠販毒籌措「跑路」逃亡費用，所幸及時逮回籠，再重判20年，如今在監服刑中。以黃為首的這組無間道販毒集團，可說被全面瓦解。

※作者簡介：「社會老大」是一群資深的媒體記者，經歷許多社會事件、司法新聞採訪，看盡人間繁華，透過「社會9點檔」，帶領新舊閱聽人，回顧當年新聞事件，引以為鑑。